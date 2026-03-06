Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Славянск, Краматорск и Дружковку. В своем обращении в Telegram-канале он также заявил о подготовке российских войск к новому наступлению. Оно, по его словам, якобы произойдет весной.

Тем временем российские военные освободили Сосновое в ДНР. Как отметили в Минобороны РФ, в операции участвовали бойцы группировки войск «Запад».

Ранее политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что Зеленский столкнулся с серьезным кризисом поддержки, поскольку США и ЕС переключили свои ресурсы и внимание на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того привилегированного статуса главной новости, которым он обладал в предыдущие годы.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Украина во главе Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут».