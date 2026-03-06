Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 09:06

Эксперт рассказал о попытке Зеленского пойти ва-банк ради ракет для Patriot

Военный эксперт Кнутов: Украина пошла ва-банк ради ракет для Patriot

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с MK.RU. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут».

Зеленский пытается продемонстрировать США свои силы, мол, смотрите, какие мы мастера, мы вам предлагаем направить своих советников, а вы нам в обмен дайте ракеты для комплексов Patriot. И это такое шоу, которое призвано произвести на Пентагон и Трампа впечатление. Но я сомневаюсь, что американцы клюнут на эту удочку, — отметил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

