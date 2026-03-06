Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:28

Онколог рассказал, нужно ли торопиться с лечением рака

Онколог Махсон назвал мифом важность срочного лечения рака после диагноза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Максимально быстрое лечение онкологии после постановки диагноза — миф, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог, химиотерапевт Анатолий Махсон, комментируя заявление главы Всероссийского союза страховщиков о доступности не всех манипуляций в короткое время бесплатно. Врач выразил мнение, что неправильно настраивать пациента на срочную операцию в течение двух ближайших недель.

Две-три недели вообще не играют значения. Могут быть, конечно, формы остро протекающие, но их немного, — уточнил медик.

Он добавил, что важнее правильно поставить диагноз, потому что от этого зависит результат лечения. По словам врача, правильно поставленный диагноз — это во многих случаях гистология, иммуногистохимия, молекулярная биология.

Появилось много препаратов, достаточно эффективных, которыми можно лечить. И тут важнее правильно начать лечение, чем его начать на 10 дней раньше, но лечить не совсем правильно, — пояснил Махсон.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что лечение онкологического пациента в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, но подавляющее большинство могут получить эту помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, бесплатно могут быть доступны даже высокоэффективные лекарства.

онкология
врачи
лечение
страховки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по рекламе в Telegram
Стала известна реальная обстановка в Ормузском проливе
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре
Нейропсихолог обозначила самый сложный период в браке
В Москве открыли книгу Соболезнований по погибшему лидеру Ирана
Песков пошутил о пятой статье НАТО после слов Зеленского
«Держатся мужественно»: Развожаев раскрыл детали атаки на Севастополь
«Около 10 млн»: врач раскрыл, от чего зависит стоимость лечения рака
Стало известно, какие птицы первыми вернутся в Москву после зимовки
Селфи на троне Павла I обошлось россиянину в 847 тыс. рублей
Почему не работает Telegram сегодня, 6 марта: замедление, полная блокировка
«Никакого решения президента»: Ермак обзавелся охраной после увольнения
Журнал Time намекнул на внешнеполитическую активность США
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины
Стало известно, скольким россиянам удалось покинуть Ближний Восток
Врач назвал последствия передозировки витаминами
Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах
Дмитриев пообещал ЕС «цунами энергетического шока»
В Кремле дали жесткий сценарий для Украины
В Кремле оценили состояние Украины на фоне российского наступления
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.