Онколог рассказал, нужно ли торопиться с лечением рака Онколог Махсон назвал мифом важность срочного лечения рака после диагноза

Максимально быстрое лечение онкологии после постановки диагноза — миф, рассказал в беседе с NEWS.ru онколог, химиотерапевт Анатолий Махсон, комментируя заявление главы Всероссийского союза страховщиков о доступности не всех манипуляций в короткое время бесплатно. Врач выразил мнение, что неправильно настраивать пациента на срочную операцию в течение двух ближайших недель.

Две-три недели вообще не играют значения. Могут быть, конечно, формы остро протекающие, но их немного, — уточнил медик.

Он добавил, что важнее правильно поставить диагноз, потому что от этого зависит результат лечения. По словам врача, правильно поставленный диагноз — это во многих случаях гистология, иммуногистохимия, молекулярная биология.

Появилось много препаратов, достаточно эффективных, которыми можно лечить. И тут важнее правильно начать лечение, чем его начать на 10 дней раньше, но лечить не совсем правильно, — пояснил Махсон.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что лечение онкологического пациента в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, но подавляющее большинство могут получить эту помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, бесплатно могут быть доступны даже высокоэффективные лекарства.