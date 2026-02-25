Россиянам перечислили возможности туристической страховки

Туристическая страховка может покрыть затраты на лечение, включая стоматологические услуги, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» директор проектов по страхованию Елена Кошелева. Она отметила, что полисы отличаются по условиям.

Базовый пакет, как правило, компенсирует расходы на медицинскую помощь при травмах и заболеваниях, диагностику, амбулаторное лечение, покупку лекарств, срочную стоматологию, транспортировку застрахованного в больницу, — рассказала Кошелева.

Страховой эксперт подчеркнула, что расширенная страховка может предлагать больше опций. По ее словам, в некоторые пакеты включены компенсации и помощь при утере багажа, задержках рейсов или отмене поездки.

Ранее турагент Рада Минасина рассказала, что россиянам необходимо заранее позаботиться о ряде дополнительных документов, которые помогут сэкономить деньги и нервы при отдыхе в экзотических странах, особое внимание стоит уделить расширенной медицинской страховке. По ее словам, многие путешественники ограничиваются стандартным набором — паспортом, визой и билетами, упуская из виду важные бумаги и полисы.