Американцы перепутали свой и российский Петербург В США сделали афишу заезда в Петербурге Флориды с Исаакиевским собором на фоне

Бразильский пилот Кайо Коллет опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) афишу гоночного заезда по Петербургу в американском штате Флорида с ошибкой. На переднем фоне иллюстрации можно увидеть фотографию гонщика, а на заднем — Исаакиевский собор и пальму.

Судя по всему, дизайнеры перепутали названия российского и американского городов. Пользователи Сети предположили, что для создания афиши использовали искусственный интеллект.

Ранее власти Кронштадта допустили четыре ошибки в написании названия города при подготовке новогоднего оформления. Надпись разместили на праздничном плакате во время официального мероприятия «В ожидании чуда!» на главной площади.

Кроме того в Липецке после отставки прежнего мэра Романа Ченцова на главной странице администрации города появилось фото не имеющего отношения ни к администрации, ни к российской политике человека. Им оказался мужчина, снимавшийся для рекламы польской урологической клиники KCM Clinic во Вроцлаве.