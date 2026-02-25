Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:09

В Госдуме отреагировали на удары ВСУ по Смоленской области

Депутат Толмачев: удар под Смоленском говорит о планах ВСУ продолжать конфликт

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары по Смоленской области свидетельствуют о намерении Вооруженных сил Украины продолжать боевые действия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, участие Киева в мирных переговорах служит лишь прикрытием для его агрессивных намерений.

ВСУ атаковали Смоленскую область. Нацистский и террористический режим Киева вовсе не собирается останавливаться на своем преступном пути. Поэтому он должен быть остановлен извне — силами специальной военной операции. Сколько бы ни участвовали администраторы [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) в переговорах и так называемых рабочих группах по урегулированию — все это ширма. Главное, что интересует режим, его западных заказчиков и спонсоров — продолжение конфликта. В очередной раз ВСУ доказали: начало специальной военной операции было необходимостью, и ее цели будут достигнуты. Соболезную семьям погибших и пострадавших, — высказался Толмачев.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предположил, что Вооруженные силы Украины могли нанести удары по Смоленской области с использованием крылатых ракет. По его словам, об этом свидетельствуют недавние атаки ВСУ на Удмуртию, проведенные с большого расстояния.

ВСУ
Украина
Россия
Смоленская область
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты неожиданные детали об арестованной экс-главврача больницы в Пскове
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.