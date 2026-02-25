В Госдуме отреагировали на удары ВСУ по Смоленской области Депутат Толмачев: удар под Смоленском говорит о планах ВСУ продолжать конфликт

Удары по Смоленской области свидетельствуют о намерении Вооруженных сил Украины продолжать боевые действия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, участие Киева в мирных переговорах служит лишь прикрытием для его агрессивных намерений.

ВСУ атаковали Смоленскую область. Нацистский и террористический режим Киева вовсе не собирается останавливаться на своем преступном пути. Поэтому он должен быть остановлен извне — силами специальной военной операции. Сколько бы ни участвовали администраторы [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) в переговорах и так называемых рабочих группах по урегулированию — все это ширма. Главное, что интересует режим, его западных заказчиков и спонсоров — продолжение конфликта. В очередной раз ВСУ доказали: начало специальной военной операции было необходимостью, и ее цели будут достигнуты. Соболезную семьям погибших и пострадавших, — высказался Толмачев.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов предположил, что Вооруженные силы Украины могли нанести удары по Смоленской области с использованием крылатых ракет. По его словам, об этом свидетельствуют недавние атаки ВСУ на Удмуртию, проведенные с большого расстояния.