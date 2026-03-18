18 марта 2026 в 09:16

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с официальными сервисами

Мошенники прячутся за официальными сервисами в мессенджерах и воруют коды из СМС

Злоумышленники в мессенджерах выдают себя за официальные сервисы и крадут коды из СМС, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. Например, аферисты присылают сообщения о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета.

Злоумышленники рассылают тревожные уведомления, например: «В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений, — говорится в сообщении.

При переходе по ссылке пользователь оказывается на поддельной странице, которая перенаправляет его в чат с мошенническим ботом. Бот запрашивает номер телефона и код, полученный в СМС. После ввода кода злоумышленники получают доступ к аккаунту.

Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты турфирм, детских лагерей и объявления о сезонной подработке, чтобы украсть деньги. Злоумышленники также размещают поддельные QR-коды на прокатных самокатах и обманывают абитуриентов и их родителей, представляясь сотрудниками образовательных учреждений.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

