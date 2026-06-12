Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Не менее 73% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из опроса центра ФОМ. Там также отметили, что 75% респондентов хорошо оценивают его работу.

Кроме того, 46% граждан РФ одобряют работу российского правительства. При этом 52% россиян положительно оценивают деятельность премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно опросу, среди разных политических партий 36% респондентов поддерживают партию «Единая Россия». 12% граждан РФ одобряют работу партии ЛДПР, а 8% — партии КПРФ.

Ранее стало известно, что главным мотиватором для работы у большинства россиян остаются личные цели и планы. Такой вариант ответа выбрали 43% респондентов. На втором месте оказалась забота о семье. Этот фактор главным мотиватором для трудовой деятельности назвали 35% участников исследования. Еще 26% опрошенных сообщили, что работают ради спокойной жизни.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях РФ нужно исходить из собственных интересов.