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12 июня 2026 в 10:17

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 73% россиян доверяют Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Не менее 73% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из опроса центра ФОМ. Там также отметили, что 75% респондентов хорошо оценивают его работу.

Кроме того, 46% граждан РФ одобряют работу российского правительства. При этом 52% россиян положительно оценивают деятельность премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно опросу, среди разных политических партий 36% респондентов поддерживают партию «Единая Россия». 12% граждан РФ одобряют работу партии ЛДПР, а 8% — партии КПРФ.

Ранее стало известно, что главным мотиватором для работы у большинства россиян остаются личные цели и планы. Такой вариант ответа выбрали 43% респондентов. На втором месте оказалась забота о семье. Этот фактор главным мотиватором для трудовой деятельности назвали 35% участников исследования. Еще 26% опрошенных сообщили, что работают ради спокойной жизни.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях РФ нужно исходить из собственных интересов.

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