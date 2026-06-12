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12 июня 2026 в 11:26

Суд арестовал директора транспортной компании из-за смертельного ДТП

Суд арестовал директора компании в Екатеринбурге из-за смертельного ДТП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу директора транспортной фирмы, чей автобус привел к гибели четырех пешеходов в центре мегаполиса, сообщает ТАСС. Судья назначила срок заключения на два месяца — по 10 августа.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 10 августа, — сказала судья.

Ранее правоохранители установили личность ребенка, погибшего в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Также в ДТП погибла и мать несовершеннолетнего, они были жителями Верх-Исетского района.

При этом в администрации Екатеринбурга опровергли появившиеся в интернете сообщения о расторжении контракта на пассажирские перевозки с транспортной компанией после ДТП с автобусом в центре города. В мэрии добавили, что муниципалитет обеспечивал пассажирские перевозки в полном объеме.

Также сообщалось, что в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое подростков. Автомобиль на большой скорости въехал в группу школьников-велосипедистов.

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