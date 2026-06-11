Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга В МВД установили личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга

Правоохранители установили личность ребенка, погибшего в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, которые приводит ТАСС, в ДТП погибла и мать несовершеннолетнего, они были жителями Верх-Исетского района.

Личность ребенка установлена, — отметил полковник.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, водитель автобуса №81 Икромжон Хамраев устроился в компанию «Авто-Ном» (Екатеринбург) 6 марта на основании трудового договора. Уточнялось, что до этого он работал в Санкт-Петербурге, где ему выписали шесть штрафов.

Также губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что поручил проверить всех местных перевозчиков после гибели людей в Екатеринбурге. По его словам, необходимо уделить внимание прохождению технического осмотра и медицинских осмотров водителей. Глава региона назвал произошедшее ужасной трагедией. Он принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.