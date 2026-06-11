Стало известно о водителе, устроившем смертельное ДТП в Екатеринбурге Устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге водитель работал всего три месяца

Подозреваемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, водитель автобуса №81 Икромжон Хамраев устроился в компанию «Авто-Ном» (Екатеринбург) 6 марта на основании трудового договора, передает Telegram-канал URA.RU. В материале сказано, что до этого он работал в Санкт-Петербурге, где ему выписали шесть штрафов.

По данным канала, в Екатеринбурге нарушений у него не было. Коллеги отзываются о нем положительно. Сам фигурант приехал из Киргизии.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых сообщил, что число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Екатеринбурга достигло пяти. По его словам, двоим раненым госпитализация не потребовалась.

Также Горелых уточнил, что водитель автобуса в момент ДТП был в трезвом состоянии. По его словам, мужчина управлял транспортом на законных основаниях в рамках трудового договора с местной коммерческой автокомпанией.

Водитель заявил, что потерял сознание во время движения. Он не исключает, что перепутал педали, поэтому и допустил наезд на пешеходов.