Полиция раскрыла ключевой факт в деле о смертельном ДТП в Екатеринбурге Сбивший пешеходов у храма в Екатеринбурге водитель автобуса был трезв

Водитель автобуса, который вечером 10 июня совершил наезд на толпу пешеходов в самом центре Екатеринбурга, находился в трезвом состоянии, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина управлял транспортом на законных основаниях в рамках трудового договора с местной коммерческой автокомпанией.

Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым, — подтвердил представитель ведомства.

По данным следствия, ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов. Погибли четыре человека, включая одного ребенка. Сам водитель заявил, что потерял сознание во время движения. Он не исключает, что перепутал педали, поэтому и допустил наезд на пешеходов.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер после этого инцидента поручил проверить всех местных перевозчиков. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и принес соболезнования семьям погибших.