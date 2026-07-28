Юрист разъяснил смысл закона об оповещениях о кредитах на «Госуслугах» Адвокат Баранов: кредитные оповещения на «Госуслугах» помогут выявить мошенников

Закон, согласно которому россияне с октября 2027 года станут получать информацию о любых кредитах на свое имя через «Госуслуги», способен кардинально ускорить реакцию на действия мошенников, заявил NEWS.ru адвокат Игорь Баранов. По его словам, механизм позволяет выявить проблему практически сразу после оформления кредита.

В целом новый механизм способен значительно сократить последствия мошенничества, поскольку позволяет выявить проблему практически сразу после оформления кредита. Однако для полноценной защиты граждан необходимо, чтобы одновременно совершенствовались процедуры дистанционной идентификации клиентов и усиливалась ответственность кредитных организаций за выдачу займов без надлежащей проверки личности заемщика», — сказал Баранов.

Юрист подчеркнул, что именно профилактика подобных преступлений должна оставаться главной задачей законодателя и финансового рынка.

Ранее сообщалось, что в России более 93% всех мер социальной поддержки для военнослужащих и их семей теперь можно оформить через МФЦ или портал «Госуслуги». Многофункциональные центры предоставляют почти пять тысяч различных услуг для военных, а единый госпортал — более пяти тысяч.