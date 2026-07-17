Бойцы СВО могут оформить льготы без лишних документов Более 93% мер поддержки военнослужащих перевели в электронный формат

В России более 93% всех мер социальной поддержки для военнослужащих и их семей теперь можно оформить через МФЦ или портал «Госуслуги», заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева. По ее словам, сейчас многофункциональные центры предоставляют почти 5 тыс. различных услуг для военных, а единый госпортал — более 5 тыс., сообщила пресс-служба военного ведомства NEWS.ru.

Это дает возможность получения мер поддержки по принципу «одно посещение — одно заявление — несколько льгот» и сокращение сроков предоставления услуг и количества необходимых документов, — отметила Цивилева.

По словам замминистра, такого результата удалось достичь благодаря запуску специального цифрового сервиса «Витрина данных». Система позволяет ведомствам автоматически и без лишних справок подтверждать статус участника СВО для назначения льгот. Цифровая платформа оказалась крайне востребованной, и базы данных обрабатывают более 1 млн таких запросов каждый месяц.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении 35-часовой рабочей недели для раненых участников специальной военной операции. Омбудсмен назвала это данью уважения бойцам.