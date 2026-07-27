Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 15:38

Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары

Биолог Берзин: утки в Екатеринбурге могли погибнуть из-за цианобактерий

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пруду Харитоновского парка в Екатеринбурге утки погибли из-за размножения цианобактерий, заявил в беседе с ЕАН кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин. По его словам, жара не стала главным негативным фактором.

Это связано с цветением воды в жаркую погоду, там образовалась масса цианобактерий. Среди них — воронихиния и афанизоменон, которые в высокой концентрации выделяют токсины, — отметил Берзин.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье фиксируется резкий рост популяции чаек, что сопровождается увеличением числа жалоб жителей на крик и агрессивное поведение птиц. Как отмечают орнитологи, за последние 20 лет численность этих пернатых в регионе выросла в шесть раз, и тренд сохраняется.

До этого стало известно, что на Патриарших прудах в Москве у пары лебедей родились птенцы. У птиц уже есть опыт успешного размножения — в прошлом году у них появилось потомство. На этот раз у пары не менее четырех птенцов.

Регионы
Екатеринбург
птицы
биологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузбасская семья едва не потеряла жилой дом из-за мощного ночного пожара
В Госдуме ответили, как повысить доступность детских товаров
Москвичку уволили из-за нейросетей: DeepSeek, разглашение тайны
Мерц назвал «ударом по свободе» теракт в центре Берлина
В Нижнем Новгороде возобновят работу канатной дороги
Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем больше шести часов
Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе
Агаларов впервые вышел в свет с 27-летней женой
Сын Рыбина и Сенчуковой женился во второй раз
Раскрыто, почему нельзя выносить еду из отеля с системой «все включено»
Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары
Иран пригрозил покровителям Украины за атаку по своему судну
Россиянки забили унитаз турецкого отеля украденной пахлавой
Зеленский прилетел в Британию
Врач объяснила порядок действий при солнечном ожоге
ВКС России уничтожили пункты управления дронами под Харьковом
Автоэксперт объяснил, как отличить кованые диски от подделки
Россиянам рассказали, как уберечь технические помещения во время дождей
Российская авиация разгромила используемый ВСУ мост
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.