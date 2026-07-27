Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары

Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары Биолог Берзин: утки в Екатеринбурге могли погибнуть из-за цианобактерий

В пруду Харитоновского парка в Екатеринбурге утки погибли из-за размножения цианобактерий, заявил в беседе с ЕАН кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин. По его словам, жара не стала главным негативным фактором.

Это связано с цветением воды в жаркую погоду, там образовалась масса цианобактерий. Среди них — воронихиния и афанизоменон, которые в высокой концентрации выделяют токсины, — отметил Берзин.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье фиксируется резкий рост популяции чаек, что сопровождается увеличением числа жалоб жителей на крик и агрессивное поведение птиц. Как отмечают орнитологи, за последние 20 лет численность этих пернатых в регионе выросла в шесть раз, и тренд сохраняется.

До этого стало известно, что на Патриарших прудах в Москве у пары лебедей родились птенцы. У птиц уже есть опыт успешного размножения — в прошлом году у них появилось потомство. На этот раз у пары не менее четырех птенцов.