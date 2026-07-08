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08 июля 2026 в 17:15

Москвичи заметили прибавление в семье лебедей на Патриарших прудах

Пара белых лебедей с птенцами на Патриарших прудах в Москве Пара белых лебедей с птенцами на Патриарших прудах в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В Москве у пары лебедей, живущих на Патриарших прудах, родились не менее четырех птенцов, пишет «Москва 24». Птицы радуют горожан потомством уже второй год подряд.

Пернатые родители сделали гнездо прямо на плавучем домике в центре водоема. Уточняется, что птенцы еще не спускались на воду. В прошлом году у этой пары появились шесть лебедят, которых впоследствии перевезли в центр реабилитации в Брянской области. Там животные окрепли и позднее были выпущены в естественную среду обитания.

Ранее в районе деревни Григорово в Московской области местная жительница увидела пару фламинго. Женщине удалось заснять тропических птиц в нетипичных для них условиях.

До этого гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о рождении около 20 редких бабочек-птицекрылок и потомстве голубых лунных бабочек. Она подчеркнула, что полный цикл развития от яйца до взрослого насекомого занимает около двух с половиной месяцев.

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