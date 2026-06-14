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14 июня 2026 в 13:05

В Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки

В Московском зоопарке родились около 20 редких голубых лунных бабочек

Голубая лунная бабочка Голубая лунная бабочка Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press
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Около 20 редких бабочек птицекрылок и потомство голубых лунных бабочек появились на свет в Московском зоопарке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что полный цикл развития от яйца до бабочки занимает около двух с половиной месяцев.

Сейчас из куколок уже вышли примерно 200 особей, и процесс продолжается. Зеленые бабочки — это самцы, а черные пестрые — самки. В природе взрослая особь живет до двух месяцев, в условиях ротонды мы создаем им максимально комфортную среду, — отметила Акулова.

Ранее, 11 июня, манул Тимофей из Московского зоопарка «отпраздновал» шестилетие. Дикий кот родился 11 июня 2020 года в Новосибирске, а уже через год его привезли в столицу, где он обрел популярность среди горожан. По случаю дня рождения специалисты подготовили для Тимофея угощение, а для посетителей зоопарка провели интерактивную тематическую программу — мастер-классы и викторину.

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