Москва оказалась под ударом наглых чаек В Москве чайки начали нападать на людей, громко кричать и драться с воронами

В Москве и Подмосковье фиксируется резкий рост популяции чаек, что сопровождается увеличением числа жалоб жителей на крик и агрессивное поведение птиц, передает Telegram-канал «112». Как отмечают орнитологи, за последние 20 лет численность этих пернатых в регионе выросла в шесть раз, и тренд сохраняется.

Среди возможных причин такого всплеска эксперты называют обилие корма в городе и успешную адаптацию чаек к урбанизированной среде. Кроме того, в столице стали замечать редкие виды, ранее здесь не встречавшиеся, включая моевку, черноголовую гаичку и североамериканскую делавэрскую чайку.

Основные места скопления птиц — набережные Москвы-реки и Патриаршие пруды. В прошлом году именно там фиксировали нападения на людей, столкновения с утками и случаи поедания птенцов. В этом сезоне дополнительным фактором, привлекающим чаек к городским водоемам, стала нестабильная погода, которая мешает им охотиться и вынуждает искать пропитание у людей.

Птиц также замечали в центре столицы — у Третьяковской, Театральной и Павелецкой площадей. Помимо этого, жалобы на громкие крики чаек поступали этой весной и летом от жителей Павловского Посада, Кубинки и Люберец.

Ранее на Патриарших прудах в Москве у пары лебедей родились птенцы. У птиц уже есть опыт успешного размножения — в прошлом году у них появилось потомство. На этот раз у пары не менее четырех птенцов.