«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку Anadolu: турецкий футболист Уянык во время матча в Стамбуле сбил чайку на лету

Во время финального матча первой любительской лиги в Стамбуле вратарь команды Istanbul Yurdum Spor Мухаммет Уянык выбил мяч, который попал в пролетавшую над полем чайку. Птица камнем рухнула на газон и перестала подавать признаки жизни, сообщает Anadolu.

Футболисты сразу же бросились на помощь. Капитан команды Гани Чатан, не раздумывая, начал делать птице непрямой массаж сердца. Через две минуты реанимации у чайки зашевелились лапки и открылись глаза. Игроки передали ее подоспевшим медикам. Ветеринары сейчас помогают птице, у которой повреждены крылья, поэтому она пока не может летать.

Я не сразу понял, что упало, подошел поближе и увидел, что это чайка. Ужасно себя почувствовал, я был в шоке, это ведь живое существо, — рассказал агентству вратарь.

Капитан поделился, что идея о массаже сердца пришла ему в голову сразу, потому что птица лежала лапками вверх. По его словам, он никогда не учился оказывать медицинскую помощь. Однако свою команду капитан не спас. Istanbul Yurdum Spor проиграл финальный матч.

