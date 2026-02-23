Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 22:48

«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку

Anadolu: турецкий футболист Уянык во время матча в Стамбуле сбил чайку на лету

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Во время финального матча первой любительской лиги в Стамбуле вратарь команды Istanbul Yurdum Spor Мухаммет Уянык выбил мяч, который попал в пролетавшую над полем чайку. Птица камнем рухнула на газон и перестала подавать признаки жизни, сообщает Anadolu.

Футболисты сразу же бросились на помощь. Капитан команды Гани Чатан, не раздумывая, начал делать птице непрямой массаж сердца. Через две минуты реанимации у чайки зашевелились лапки и открылись глаза. Игроки передали ее подоспевшим медикам. Ветеринары сейчас помогают птице, у которой повреждены крылья, поэтому она пока не может летать.

Я не сразу понял, что упало, подошел поближе и увидел, что это чайка. Ужасно себя почувствовал, я был в шоке, это ведь живое существо, — рассказал агентству вратарь.

Капитан поделился, что идея о массаже сердца пришла ему в голову сразу, потому что птица лежала лапками вверх. По его словам, он никогда не учился оказывать медицинскую помощь. Однако свою команду капитан не спас. Istanbul Yurdum Spor проиграл финальный матч.

футболисты
чайки
капитаны
Турция
