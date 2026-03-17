17 марта 2026 в 18:11

Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена

Футболист Квинси Промес частично признал вину в нападении на родственника

Квинси Промес Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Бывший лидер московского «Спартака» Квинси Промес, осужденный в Нидерландах за тяжкие преступления, пошел на частичное признание вины, сообщает портал NU.nl. Футболист подтвердил факт нападения на своего двоюродного брата во время семейного праздника в 2020 году.

Адвокаты настаивают, что Промес ударил родственника перочинным ножом «на эмоциях» в разгаре ссоры, пытаясь таким образом смягчить юридическую оценку инцидента в рамках апелляции. В июне 2025 года футболист был экстрадирован из ОАЭ и сразу взят под стражу в Амстердаме.

На данный момент он приговорен к 1,5 года лишения свободы за вооруженное нападение и к шести годам — за участие в контрабанде наркотиков. Сейчас юристы Промеса пытаются оспорить эти решения в Апелляционном суде, надеясь, что признание факта поножовщины поможет пересмотреть общий суровый приговор, составляющий в сумме 7,5 года заключения.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл может оказаться в тюрьме из-за обвинения в нарушении судебного запрета на преследование. Его задержали в аэропорте Станстед по подозрению в покушении на изнасилование.

футболисты
нападения
суды
родственники
Нидерланды
Спартак
