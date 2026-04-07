07 апреля 2026 в 22:48

Мужчину осудили на 4,5 года за попытку взыскать €1,6 млн с России

Тверской суд Москвы приговорил Эраста Виндзора к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима за попытку получить €1,6 млн от России по фальшивому решению ЕСПЧ, передает ТАСС. Фигурант был признан виновным и взят под стражу прямо в зале суда.

Тверской районный суд города Москвы 6 апреля 2026 года завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Виндзора Эраста Михайловича и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее бывшего вице-премьера Алтайского края Ивана Кибардина приговорили к пяти годам колонии за покушение на получение 36 млн рублей от предпринимателя. В момент совершения преступления он занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.

Недавно губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что коррупционный скандал в регионе стал позорной страницей для всего субъекта. Именно так он оценил вынесение приговора по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

