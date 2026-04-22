Вынужденно продавший «Челси» Абрамович потребовал справедливости в ЕСПЧ Абрамович подал иск в ЕСПЧ из-за заморозки его активов в Великобритании

Миллиардер Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя признать незаконными действия британского суда, который заморозил его активы, сообщает британская газета The Times со ссылкой на адвокатов бизнесмена. Речь идет в том числе о средствах от продажи футбольного клуба «Челси».

В иске утверждается, что британский суд нарушил право Абрамовича на справедливое разбирательство, гарантированное 6-й статьей Европейской конвенции по правам человека. Ответчиком по иску выступает правительство Великобритании.

Представитель бизнесмена заявил газете, что нелегитимный и непрозрачный судебный процесс длится уже несколько лет. За это время Абрамовичу так и не предъявили обвинений и не предоставили доказательств. По словам адвокатов, власти скрыли ключевую информацию и проигнорировали основные процессуальные гарантии.

Это не легитимный судебный процесс, а процесс, продиктованный политическими мотивами. Мы ожидаем, что Европейский суд по правам человека признает эти нарушения, — заявил адвокат.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. В марте 2022 года Лондон ввел против него персональные санкции, заморозив активы. Позже бизнесмену выдали специальную лицензию на продажу клуба за 4,25 млрд фунтов стерлингов (403,5 млрд рублей). Сделку закрыли в мае 2022 года — новым владельцем стал консорциум Тодда Боэли.

Ранее стало известно, что Абрамович оспаривает требование британских властей и отказывается перечислять Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси». Бизнесмен нанял сильнейших юристов для борьбы за свои активы.