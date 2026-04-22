Вынужденно продавший «Челси» Абрамович потребовал справедливости в ЕСПЧ

Абрамович подал иск в ЕСПЧ из-за заморозки его активов в Великобритании

Роман Абрамович
Миллиардер Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя признать незаконными действия британского суда, который заморозил его активы, сообщает британская газета The Times со ссылкой на адвокатов бизнесмена. Речь идет в том числе о средствах от продажи футбольного клуба «Челси».

В иске утверждается, что британский суд нарушил право Абрамовича на справедливое разбирательство, гарантированное 6-й статьей Европейской конвенции по правам человека. Ответчиком по иску выступает правительство Великобритании.

Представитель бизнесмена заявил газете, что нелегитимный и непрозрачный судебный процесс длится уже несколько лет. За это время Абрамовичу так и не предъявили обвинений и не предоставили доказательств. По словам адвокатов, власти скрыли ключевую информацию и проигнорировали основные процессуальные гарантии.

Это не легитимный судебный процесс, а процесс, продиктованный политическими мотивами. Мы ожидаем, что Европейский суд по правам человека признает эти нарушения, — заявил адвокат.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. В марте 2022 года Лондон ввел против него персональные санкции, заморозив активы. Позже бизнесмену выдали специальную лицензию на продажу клуба за 4,25 млрд фунтов стерлингов (403,5 млрд рублей). Сделку закрыли в мае 2022 года — новым владельцем стал консорциум Тодда Боэли.

Ранее стало известно, что Абрамович оспаривает требование британских властей и отказывается перечислять Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси». Бизнесмен нанял сильнейших юристов для борьбы за свои активы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар БПЛА дестабилизировал движение транспорта в Самаре
Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину
В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

