Абрамович отказался финансировать Украину за свой счет

Российский предприниматель Роман Абрамович оспаривает требование британских властей и отказывается перечислять Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет издание The Times. Бизнесмен нанял сильнейших юристов для борьбы за свои активы.

Сумма в 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи клуба остается замороженной на счетах, связанных с Абрамовичем, из-за санкций. Правительство Великобритании настаивает, чтобы эти деньги — а точнее, 2,35 млрд — были направлены на помощь Украине. Однако бывший владелец «Челси» готов через суд оспорить эту позицию.

Источники издания указывают, что Абрамович уже развернул масштабную юридическую подготовку, включая иск на острове Джерси относительно активов на 5,3 млрд фунтов. Исход судебного разбирательства определит не только финансовые интересы предпринимателя, но и выполнение планов Лондона по поддержке Киева за счет конфискованных активов.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Абрамович может вернуться в мир футбола и приобрести новый клуб. Червиченко считает, что Абрамович может купить как российский, так и зарубежный клуб. У него, по словам Червиченко, сохраняются деловые связи с Турцией. На данный момент неизвестно, планирует ли Абрамович покупку клуба.