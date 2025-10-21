Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол Червиченко: Абрамович может вернуться в футбол и купить клуб

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с NEWS.ru назвал вероятным возвращение бывшего владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича в футбол и покупку нового клуба. По его словам, Абрамович может приобрести как российский, так и зарубежный клуб, так как у него сохраняются деловые связи с Турцией.

Может, и купит, может, и вернется [в футбол]. У него наверняка еще есть какие-то связи с Турцией. Было бы, конечно, лучше, если бы он российский клуб купил, но, может, ему нравятся больше зарубежные, — поделился Червиченко.

Ранее стало известно, что Абрамович планирует приобрести контрольный пакет акций турецкого футбольного клуба «Галатасарай». По предварительным данным, бизнесмен уже купил особняк на Босфоре и готовится к переезду в Стамбул. Для финансирования, вероятно, будут задействованы косвенные формы сотрудничества.

До этого Европейский суд отклонил иск Абрамовича об отмене санкций, посчитав их введение обоснованным в связи с поддержкой действий, «подрывающих территориальную целостность Украины». Представленные им доводы не опровергли оценки Совета ЕС.