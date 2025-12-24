В одной из стран Азии нашли утерянные захоронения советских воинов В КНР за два года нашли семь ранее неизвестных захоронений советских воинов

На территории Китая за последние два года обнаружены семь ранее неучтенных военно-мемориальных объектов, связанных с погибшими советскими военнослужащими, сообщил советник посольства России в Китае, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР Андрей Кисенко в беседе с ТАСС. Шесть из этих объектов посвящены воинам, павшим в борьбе с японским милитаризмом более 80 лет назад.

Хотелось бы отметить, что на территории Китая только за последние два года были обнаружены семь ранее не учтенных военно-мемориальных объектов, шесть из них посвящены советским воинам, павшим в борьбе с японским милитаризмом, хотя со времен тех событий минуло более 80 лет, — отметил Кисенко.

Среди новых находок — могила летчика старшего лейтенанта Ф. Ф. Зинченко в провинции Гуйчжоу, три индивидуальные могилы в провинции Хэйлунцзян и захоронение офицера Красной Армии в том же регионе. Осенью этого года в провинции Сычуань было обнаружено братское захоронение, где, согласно архивным данным, могут покоиться останки 24 советских летчиков-добровольцев, погибших в 1939 году.

Также было найдено предполагаемое место захоронения летчика-добровольца капитана С. К. Бдайциева под Чунцином. В настоящее время с китайской стороной согласовывается работа по поиску и эксгумации его останков.

