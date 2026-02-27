Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае Девушка после естественного зачатия родила пятерняшек в Китае

В Китае девушка родила пятерняшек после естественного зачатия, сообщили в издании «Цзинань жибао». Медики уточнили, что шанс такого события составляет один на 60 млн.

Вероятность естественного зачатия пятерняшек составляет всего один случай на 60 миллионов — настоящее чудо жизни, — подчеркнули в издании.

Журналисты уточнили, что роды произошли в городе Ухань — 24-летняя девушка родила четырех девочек и одного мальчика. Дети получили более шести баллов по шкале Апгар, жизненные показатели младенцев относительно стабильны, добавили в СМИ.

Ранее в Канаде на 92-м году жизни от последствий деменции скончалась Аннет Дион, последняя из всемирно известных сестер-пятерняшек. Ее смерть стала финальной главой в почти столетней истории семьи, за которой с 1930-х годов следили миллионы.

До этого сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родился младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Ребенок прожил всего пять часов и умер, он не мог питаться материнским молоком. Как считали медики, двойняшки в утробе матери не смогли достаточно развиться, в итоге один не полностью поглотил другого и родились так называемые сиамские близнецы.