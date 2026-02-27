Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:57

Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае

Девушка после естественного зачатия родила пятерняшек в Китае

Подписывайтесь на нас в MAX

В Китае девушка родила пятерняшек после естественного зачатия, сообщили в издании «Цзинань жибао». Медики уточнили, что шанс такого события составляет один на 60 млн.

Вероятность естественного зачатия пятерняшек составляет всего один случай на 60 миллионов — настоящее чудо жизни, — подчеркнули в издании.

Журналисты уточнили, что роды произошли в городе Ухань — 24-летняя девушка родила четырех девочек и одного мальчика. Дети получили более шести баллов по шкале Апгар, жизненные показатели младенцев относительно стабильны, добавили в СМИ.

Ранее в Канаде на 92-м году жизни от последствий деменции скончалась Аннет Дион, последняя из всемирно известных сестер-пятерняшек. Ее смерть стала финальной главой в почти столетней истории семьи, за которой с 1930-х годов следили миллионы.

До этого сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родился младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Ребенок прожил всего пять часов и умер, он не мог питаться материнским молоком. Как считали медики, двойняшки в утробе матери не смогли достаточно развиться, в итоге один не полностью поглотил другого и родились так называемые сиамские близнецы.

Китай
дети
роды
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
В Киеве обозначили сроки встречи Путина, Трампа и Зеленского
Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта
Сомнолог предупредил, чем так опасен сбитый режим сна
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
В России разработали новые ограничения для курильщиков
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.