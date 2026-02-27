Мужчина устроил пьяный дебош в московском хостеле

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы, сообщили в ведомстве NEWS.ru. Нарушитель спокойствия в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош.

Известно, что сотрудников Росгвардии вызвала администратор отеля, подав сигнал «Тревога». Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в полицию.

Ранее росгвардецы в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего рецидивиста по подозрению в краже сливочного масла. У него изъяли похищенные продукты на сумму 8 тыс. рублей. Кража произошла в гипермаркете на Индустриальном проспекте.

До этого сотрудники полиции совместно со спецназом Росгвардии задержали в Москве двоих подозреваемых в незаконном обороте оружия. Речь шла о 24-летнем и 23-летнем гражданах. У одного из них изъяли предмет, напоминающий охолощенный пистолет иностранного производства. Изъятый предмет предположительно был конструктивно изменен, вследствие чего он приобрел свойства огнестрельного оружия.