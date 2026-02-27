Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:44

Мужчина устроил пьяный дебош в московском хостеле

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в московском хостеле

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину в хостеле на юго-западе столицы, сообщили в ведомстве NEWS.ru. Нарушитель спокойствия в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош.

Известно, что сотрудников Росгвардии вызвала администратор отеля, подав сигнал «Тревога». Нетрезвый мужчина сломал защитную сетку и выпрыгнул на улицу через окно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в полицию.

Ранее росгвардецы в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего рецидивиста по подозрению в краже сливочного масла. У него изъяли похищенные продукты на сумму 8 тыс. рублей. Кража произошла в гипермаркете на Индустриальном проспекте.

До этого сотрудники полиции совместно со спецназом Росгвардии задержали в Москве двоих подозреваемых в незаконном обороте оружия. Речь шла о 24-летнем и 23-летнем гражданах. У одного из них изъяли предмет, напоминающий охолощенный пистолет иностранного производства. Изъятый предмет предположительно был конструктивно изменен, вследствие чего он приобрел свойства огнестрельного оружия.

Росгвардия
Москва
дебоширы
хостелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США применили секретное лазерное оружие против своего же дрона
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.