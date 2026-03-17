Пьяный москвич решил избить машину скорой помощи

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в тот момент, когда медики завершили обслуживание вызова и сели в служебный автомобиль.

Дебошир, вышедший из подъезда жилого дома, начал нецензурно выражаться и буквально ломиться в машину, мешая врачам покинуть место происшествия. Агрессор успел повредить транспортное средство, нанеся серию ударов по окнам и зеркалам заднего вида. Экипаж скорой помощи оперативно воспользовался тревожной кнопкой, после чего находившиеся неподалеку росгвардейцы незамедлительно прибыли на вызов. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и оценки нанесенного ущерба.

Ранее в Москве задержали женщину, которая угрожала сотрудникам пункта выдачи и салона связи предметом, похожим на пистолет. Злоумышленница требовала денег. Получив отказ, женщина переключилась на работника отделения сотовой связи, которое находилось в том же помещении. Там ей также ответили отказом и пригрозили вызвать полицию. После этого нападавшая скрылась, но полиция нашла ее и завела уголовное дело.