Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:24

Пьяный москвич решил избить машину скорой помощи

Пьяный москвич напал на врачей скорой помощи и разбил стекла в их машине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в тот момент, когда медики завершили обслуживание вызова и сели в служебный автомобиль.

Дебошир, вышедший из подъезда жилого дома, начал нецензурно выражаться и буквально ломиться в машину, мешая врачам покинуть место происшествия. Агрессор успел повредить транспортное средство, нанеся серию ударов по окнам и зеркалам заднего вида. Экипаж скорой помощи оперативно воспользовался тревожной кнопкой, после чего находившиеся неподалеку росгвардейцы незамедлительно прибыли на вызов. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и оценки нанесенного ущерба.

Ранее в Москве задержали женщину, которая угрожала сотрудникам пункта выдачи и салона связи предметом, похожим на пистолет. Злоумышленница требовала денег. Получив отказ, женщина переключилась на работника отделения сотовой связи, которое находилось в том же помещении. Там ей также ответили отказом и пригрозили вызвать полицию. После этого нападавшая скрылась, но полиция нашла ее и завела уголовное дело.

Москва
Росгвардия
медики
скорая помощь
Самое популярное
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.