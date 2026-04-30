Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки в парламенте из-за бегства депутатов Верховной рады за рубеж. Украинским чиновникам и представителям судебной власти запрещен выезд за границу еще с 2023 года, что не мешает им постепенно утекать из республики. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, для главы государства это плохой знак. Почему уезжают нардепы, как это угрожает позициям Зеленского — в материале NEWS.ru.

Почему власть Зеленского оказалась под угрозой

Колумнист The Spectator Оуэн Мэттьюс написал, что Зеленский может потерять свое господствующее положение в структуре украинской власти, если депутаты Рады продолжат бежать из страны.

«[С начала конфликта] Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Но серия побегов означает, что он вскоре может потерять свое супербольшинство. Один член парламента в прошлом месяце сбежал в Канаду. Сбежит еще один — Зеленский потеряет значительную долю своей власти и может быть вынужден войти в коалицию», — подчеркнул журналист.

По словам Мэттьюса, отсутствие перспектив победы в конфликте с Россией, огромные человеческие потери, повальная «бусификация» и разрушенная экономика подстегивают недовольство населения Украины и части политических элит.

Почему депутаты Рады уезжают за границу

Чиновники и депутаты стали покидать Украину еще до начала СВО. В середине февраля 2022 года из республики выехали 23 народных депутата и несколько украинских олигархов. Зеленский тогда предупредил парламентариев о последствиях и призвал немедленно вернуться.

Владимир Зеленский произносит речь на открытии седьмой сессии Верховной рады IX созыва, 2022 год

«Все представители парламента должны вернуться на территорию страны в течение 24 часов, в противном случае руководству государства придется делать выводы», — заявил глава государства.

Большинство беглецов оказались членами президентской партии «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Тем не менее большинство уехавших парламентариев не вернулись на родину.

В ходе военных действий состоялись новые побеги. В сентябре 2024-го депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий отправился в командировку в Израиль, а оттуда — в США, где проживает его семья. Затем он официально подтвердил информацию о переезде в Канаду. Согласно декларации за 2025 год, Куницкий живет в квартире иностранного гражданина и хранит значительные суммы наличными. Он до сих пор числится депутатом.

Независимый депутат Верховной рады Артем Дмитрук покинул Украину в августе 2024 года. По данным украинских правоохранительных органов, он незаконно пересек границу на юге Одесской области, сначала перебравшись в Молдавию, а затем улетев из Кишинева в Рим.

В авторской колонке для российского информагентства в сентябре 2025 года Дмитрук заявил, что покинул Украину из-за угроз в адрес его семьи. Он отметил, что хотел остаться на родине, однако ситуация изменилась, когда давление стало всесторонним. По словам Дмитрука, ситуация резко обострилась после того, как «охота» началась не только на него лично, но и на его близких.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении народного депутата от «Слуги народа» Анны Скороход (группа в парламенте «За будущее»). Ранее под суд по обвинению в коррупции попала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. В расследовании НАБУ также фигурируют депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Юрий Кисель, Михаил Лабе и Ольга Савченко.

НАБУ

В 2025 году в бегстве с Украины сознался экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он связал свой отъезд с критикой в адрес президента.

«Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — сказал политик, который вскоре вернулся на Украину.

В марте 2026-го приятель Зеленского, бывший актер студии «Квартал 95» и депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Корявченков бежал в Испанию. Это произошло на следующий день после его допроса в НАБУ по делу о получении взяток за голосование. В том же месяце стало известно, что еще один член президентской партии Юрий Кисель открыл банковский счет во Франции, готовясь к побегу в Европу.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с NEWS.ru предположил, что некоторые украинские парламентарии сбегают не навсегда.

«Скорее они отправляются на „передержку“ — от месяца до полугода, пока не утихнут антикоррупционные скандалы. А потом вернутся, чтобы заниматься тем же, чем раньше». — пояснил он.

Между тем замдиректора Института стран СНГ кандидат политических наук Владимир Жарихин придерживается другого мнения. Он заявил в беседе с NEWS.ru, что обратного пути для политиков уже нет.

Что грозит Зеленскому из-за бегства депутатов Рады за рубеж

Мухин полагает, что отъезд украинских депутатов за границу связан с их боязнью «большого шухера», который может навести президент США Дональд Трамп — именно его многие считают инициатором расследований НАБУ. Они, в свою очередь, призваны оказать давление на президента Украины, в том числе через его близких друзей.

«Зеленским недовольны ни американцы, ни даже британцы. Поэтому все чаще заходят разговоры о его скорой замене на Кирилла Буданова или Валерия Залужного», — подчеркнул собеседник.

Кирилл Буданов

По словам Мухина, бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Залужный — креатура MI6, в то время как глава офиса Зеленского Буданов много лет сотрудничает с ЦРУ.

«MI6 и ЦРУ — дружественные структуры. Вряд ли они обмениваются агентами, но, очевидно, работают в одном направлении. Это направление — замена Зеленского», — сказал политолог.

Жарихин видит другие причины в желании нардепов как можно скорее покинуть Украину.

«Благодаря коррупционным схемам они достаточно заработали, чтобы уехать на Запад, где хотели жить всегда. Кроме того, Зеленский в парламенте особо не обсуждается — он проводит в обход Рады многие важные для страны решения. Значит, парламентская должность приносит все меньше дивидендов — оставаться в кресле депутата смысла нет», — пояснил он.

Какими бы ни были мотивы парламентариев, их массовое бегство для Зеленского — явно плохой знак, сказал NEWS.ru руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

«Поскольку бегство депутатов связано с коррупцией, на Зеленского начинают косо смотреть партнеры. Для Запада он свой сукин сын, поскольку воюет с Россией. Но на западных политиков давит общественное мнение. Обывателю не нравится, когда его деньги, направляемые Украине, разворовываются», — заключил аналитик.

