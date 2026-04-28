Отмажут за $40 000: ТЦК превратились в реальные ОПГ — кто с ними в доле

После недавнего задержания сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе и других скандалов с военкомами расценки за уклонение от мобилизации на Украине резко выросли. Теперь за некоторые «услуги» военнообязанные платят едва ли не вдвое больше, чем несколько месяцев назад. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: Киев давно превратил схемы «откоса» от службы в ВСУ в прибыльный бизнес. Кто и сколько на нем зарабатывает — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит уклониться от армии на Украине

21 апреля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе группу представителей одного из районных ТЦК, которые занимались вымогательством у военнообязанных. Они пытались выманить $30 тысяч у одессита, имевшего отсрочку от мобилизации.

По версии следствия, военкомы действовали по наводке сотрудников полиции и неоднократно пытались получить деньги от пострадавшего мужчины. Он передал информацию СБУ — дело закончилось задержанием с погоней и стрельбой.

После инцидента глава Одесского областного ТЦК и начальник Пересыпского районного центра комплектования были отстранены от службы. А сами военкомы, как сообщает издание «Страна», взвинтили стоимость своих «услуг».

Теперь за возможность «потеряться» по дороге от места задержания к военкомату они берут с военнообязанных $2–3 тысячи. За $12–25 тысяч задержанного могут отпустить из отдела ТЦК — правда, без гарантии, что его снова не задержат буквально за углом. Снятие с розыска обойдется в $15–25 тысяч — раньше это стоило $10–15 тысяч. А оформить пакет документов о полной непригодности к службе «под ключ» и снятие с военного учета можно за $30–40 тысяч.

Кирилл Буданов

Почему растут цены на «услуги» ТЦК

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов 23 апреля сообщил, что сегодня от службы в ВСУ уклоняются миллионы жителей республики. При этом он подчеркнул: принудительная мобилизация в стране должна продолжаться. По словам Буданова, все, кто хотел служить по своей воле, уже отправились в армию, а без «принудительного привода» будущее и войск, и всей Украины окажется под вопросом.

Житель Одессы на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что еще в конце 2000-х военный билет с возможностью «откосить» от армии стоил в среднем $100. После начала боевых действий в Донбассе ценник поднялся до $3000–5000, а со стартом СВО уклонение от службы стало обходиться украинцам в среднюю стоимость квартиры.

«Ты отдаешь квартиру, и сотрудники СБУ дают тебе „коридор“ — ты выезжаешь в другую страну насовсем», — пояснил собеседник.

Эти данные подтверждает руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков. Он рассказал NEWS.ru, что еще в недалеком прошлом «любой работяга» мог, продав машину и заняв деньги у родственников, сделать себе документы о непригодности к службе. Теперь же люди, у которых не хватает средств на «откос», вынуждены искать альтернативные пути бегства.

«Многие сбежали через Днестр, Тису и Карпатские горы в соседние страны. Некоторые буквально годами прячутся в сельской местности, живут в погребах», — пояснил эксперт.

В итоге, заметил Скориков, мобилизационная база на Украине резко уменьшилась. Теперь особое внимание ТЦК начали привлекать «мажоры» — то есть обеспеченные люди. Именно поэтому, по его мнению, расценки военкомов увеличились.

«С мажоров можно взять и $40 тысяч, деньги у них есть», — добавил собеседник.

Политолог, член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько видит и другую причину подорожания.

«Резко повысилась трудоемкость отлова людей. Ведь украинцы худо-бедно, но приспособились к методам работы ТЦК: научились прятаться и даже отбиваться. Иногда — с оружием», — сказал он NEWS.ru.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Кто зарабатывает на украинских уклонистах

Как отмечает «Страна», сегодня у каждого городского ТЦК на Украине есть план по количеству граждан, которых необходимо мобилизовать за день. Для небольших населенных пунктов это 5–10 человек, в городах-миллионниках — несколько десятков. При этом план, по словам самих военкомов, выполняется примерно на треть.

Чтобы сделать «бусификацию» более эффективной, а также немного успокоить украинцев, люто ненавидящих ТЦК, власти страны время от времени устраивают военкомам показательную порку — как это было в Одессе, отмечает Безпалько.

«Поэтому руководству ТЦК необходимо делиться с теми, кто „чистит“, — чтобы не сильно лютовали. А именно с СБУ», — пояснил он.

Скориков утверждает, что бенефициаров у серых схем ТЦК на самом деле еще больше.

«Деньги получают доктора военно-лечебных комиссий, посредники, предлагающие в интернете свои услуги в „заносе“ взятки, сами военкомы и сотрудники спецслужб, следящие, чтобы они не брали мзду», — пояснил эксперт.

Кроме того, в последнее время военкомы, опасаясь мести мобилизуемых, начали работать чужими руками. Для этого они, по словам Скорикова, привлекают «добровольных помощников».

«Все чаще можно видеть ролики, как какие-то крепкие и решительные парни буквально выхватывают с улицы или прямо из квартиры украинских мужчин и тащат их в ТЦК», — заметил он.

«Помощниками» выступают либо местные бандиты, либо националисты. Первые, как правило, на крючке у полиции, которая вместе с ТЦК ловит «ухилянтов», объясняет аналитик. На них есть мощный компромат, а помощь в отлове военнообязанных позволяет договориться со стражами порядка.

«А националисты ловят мужчин, чтобы не попасть на фронт самим. С помощью таких помощников украинские власти и выполняют план по отлову людей», — подчеркнул собеседник.

Деньги, которые участники таких схем получают от граждан, не желающих отправляться в зону боевых действий, уходят «наверх». По крайней мере, об этом еще в 2024 году заявлял депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Уже на тот момент, по его словам, ТЦК ежегодно «привозили» в офис президента Владимира Зеленского по $2–4 млрд в год. Теперь же с учетом «инфляции» можно ожидать, что заработок власти на уклонистах существенно возрастет.

Читайте также:

Мятеж наемников ВСУ под Харьковом: Киев бессилен перед толпой отморозков

Мерц вызвал дух Гитлера: немцы оголодают, замерзнут, но будут мстить РФ

«Когда Украина кончится». Польша готовится к войне с РФ: что известно