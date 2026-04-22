Мерц вызвал дух Гитлера: немцы оголодают, замерзнут, но будут мстить РФ

Германия оказалась в числе стран ЕС, сделавших ставку на милитаризацию на фоне экономических проблем, пишет Berliner Zeitung. Доля госрасходов в ВВП страны уже составляет более 50%, а в ближайшие годы, согласно прогнозам МВФ, будет выше 51%. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что наращивание идет за счет увеличения трат на оборону в ущерб социальной сфере — когда-то по такому же пути пошел Адольф Гитлер. Какие цели преследует Берлин и к чему приведет эта политика — в материале NEWS.ru.

Что происходит с экономикой Германии

Газета Berliner Zeitung обратила внимание, что лидеры стран ЕС вместо сотрудничества с Россией и попыток добиться урегулирования украинского конфликта сфокусировались на милитаризации. В числе таких государств оказалась Германия, которая за счет усиления оборонного сектора надеется преодолеть деиндустриализацию и экономические проблемы, усугубившиеся за годы стратегической зависимости от США.

Пока сделать это не удалось. В 2025 году ФРГ заняла последнее место по росту ВВП среди промышленно развитых стран. В прошлом декабре количество банкротств немецких компаний достигло самого высокого уровня за последние 11 лет, а число безработных превысило 3 млн человек. Канцлер Фридрих Мерц обещал провести серию реформ, которые привели бы к большому экономическому рывку, но заметных изменений пока нет.

Зато растет доля государственных расходов в экономике страны. По подсчетам Trading Economics, в 2025-м они достигли 50,4% — почти такого же уровня, что был у СССР за год до его распада. Международный валютный фонд прогнозирует, что в ближайшие годы объемы будут выше 51%, а возможно, и вовсе перевалят за 52%.

Почему растет госдолг Германии

Как и ряд других стран НАТО, Германия под давлением США взяла курс на увеличение оборонных расходов, которые с текущих 2% должны вырасти до 3,5% от ВВП к 2029 году. Таким образом, если в 2025 году они составляли €95 млрд, то через три года достигнут €162 млрд.

«Правительство в будущем обеспечит все необходимое финансирование бундесверу, чтобы Германия обладала самой сильной конвенциональной армией в Европе», — пообещал Мерц.

Доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с NEWS.ru заметил, что увеличение расходов на оборону в ФРГ идет одновременно с падением производства, финансовой поддержкой Украины и снижением трат на «социалку».

«В Германии ужесточаются критерии для предоставления социальной помощи. Даже пособие по инвалидности стало получить труднее», — рассказал он.

По словам эксперта, из-за обратного эффекта от антироссийских санкций Германия практически «убила» собственный автопром: заводы закрываются или урезают объемы производства, а то и вовсе переезжают в другие страны, где стоимость энергоносителей на порядок ниже. На этом фоне, подчеркнул Сафонов, власти ФРГ решили превратить страну в «главный военный хаб» Европы.

«Если машины перестают покупать, значит нужно производить оружие и боекомплект и продавать его. По крайней мере, так решили немецкие власти», — пояснил собеседник.

Однако в итоге, добавил экономист, в ФРГ — как когда-то в СССР — образовался «перекос» в сторону военно-промышленного сектора.

«При таком сценарии страна либо разоряется под гнетом военных расходов, как это было с Советским Союзом, либо ей приходится воевать, чтобы отбить вложения в ВПК», — подчеркнул эксперт.

Сафонов обратил внимание, что похожим путем в свое время пошел Адольф Гитлер: его правительство набрало кредитов под перевооружение рейхсвера, а затем, чтобы их отдать, развязало большую войну.

К чему приведет политика Германии

Провоенных настроений в ФРГ не скрывают и сегодня. Министр обороны страны Борис Писториус несколько месяцев назад заявил, что большой конфликт в Европе может начаться уже до 2029 года — противником НАТО в нем выступит Россия.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что такими высказываниями европейские политики буквально «зомбируют» население, пытаясь оправдать расходы на поддержку Украины и наращивание трат на собственное перевооружение. Главная проблема этой риторики, по словам депутата, кроется в том, что рано или поздно слова могут перерасти в действия.

«Если наращивать производство оружия и боекомплекта, если повышать градус русофобии, если снижать уровень жизни собственного населения, то придется воевать. Война станет логичным продолжением такой политики», — пояснил парламентарий.

Пока у ФРГ «кишка тонка» напасть на Россию, уверен он. Однако если войну развяжет, например, Великобритания, то Германия в нее охотно включится.

Сафонов не исключает такого варианта развития событий, но подчеркивает: в этом случае немцев будет ждать полное разорение.

«Мир сейчас очень тесный, экономики разных стран переплетены и взаимозависимы, поэтому война отбросит ФРГ в развитии на несколько десятков лет назад», — указал он.

Хотя риск [регресса] велик, вероятность большого конфликта растет с каждым днем, убежден старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он обратил внимание, что госдолг сегодня растет не только у Германии, но и у других стран Европы.

«Закредитованность ведущих стран мира увеличивается, и они вполне могут пойти по пути США», — считает политолог.

Федоров напомнил, что госдолг Штатов в апреле 2026 года превысил отметку в $39 трлн при дефиците бюджета 5,8% ВВП. Это вынуждает администрацию президента Дональда Трампа искать новые источники дохода. Ради них, заметил эксперт, США развязали войну с Ираном и устроили переворот в Венесуэле, рассчитывая получить контроль над нефтью.

«Не только Германия, но и Франция, и Британия кредитуются, чтобы увеличить военные расходы. В какой-то момент, оказавшись по уши в долгах, они могут начать войну, чтобы выбраться из долговой ямы», — заключил Федоров.

Читайте также:

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия

«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО

Запад готовит тотальную морскую блокаду России: кого потопим первыми