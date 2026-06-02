Колобков раскрыл, в каких видах спорта РФ не допустят на мировую арену

Колобков считает, что российскую легкую атлетику не допустят на мировую арену

Российскую легкую атлетику не допустят на международную арену в ближайшее время, заявил NEWS.ru экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. По его словам, в этом виде спорта вряд ли что-то поменяется при нынешнем руководстве. Колобков считает, что также не стоит ждать скорого возвращения биатлонистов и футболистов.

Решение о допуске зависит от конгрессов: когда проходят, кто принимал решение. В ближайшее время нас вряд ли вернут в зимних видах, например, в биатлоне. Думаю, что в футболе тоже — слишком знаковый вид спорта, там посложнее. Точно не вернут в легкой атлетике. Я вообще сомневаюсь, что с этим руководством что-то поменяется, — сказал Колобков.

Ранее World Athletics сняла допинговые санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам министра спорта Михаила Дегтярева, ВФЛА пришлось выполнить множество требований и кардинально перестроить свою работу, включая улучшение показателей антидопингового контроля.

В свою очередь председатель ВФЛА Петр Фрадков предположил, что снятию допинговых санкций способствовал постоянный и тесный диалог с World Athletics. По его словам, стороны работают над вопросом допуска россиян на международные соревнования.