В Москве состоится ИИ КОНФА 2026

В «Бизнес. Технограде» на ВДНХ 1 июля пройдет ИИ КОНФА 2026. Мероприятие представляет собой практическую конференцию по искусственному интеллекту. Основой программы станут кейсы и реальный опыт применения нейросетей для решения профессиональных задач на ежедневной основе.

Участников конференции ждут обзор нейросетей, мастер-классы по написанию промтов и созданию ИИ-агентов, панельные дискуссии. Среди спикеров конференции ожидаются эксперты разных компаний. NEWS.ru на мероприятии представит руководитель отдела «Мультимедиа» Денис Бочаров. Он выступит с темой «Современная редакция в эпоху ИИ. Как не утонуть в контенте, выдать больше качественных форматов и делать работу быстрее».

Мероприятие объединит несколько тематических потоков — интересные темы найдут как те, кто только начинают применять ИИ в работе, так и активные пользователи нейросетей. Всего на конференции выступят более 50 спикеров, которые поделятся собственным уникальным опытом. Около 30 партнеров мероприятия представят свои продукты, а также предложат интересные возможности для сотрудничества.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.