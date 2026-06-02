ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:12

В Москве состоится ИИ КОНФА 2026

Фото: Организационный комитет ИИ КОНФА 2026
Подписывайтесь на нас в MAX

В «Бизнес. Технограде» на ВДНХ 1 июля пройдет ИИ КОНФА 2026. Мероприятие представляет собой практическую конференцию по искусственному интеллекту. Основой программы станут кейсы и реальный опыт применения нейросетей для решения профессиональных задач на ежедневной основе.

Участников конференции ждут обзор нейросетей, мастер-классы по написанию промтов и созданию ИИ-агентов, панельные дискуссии. Среди спикеров конференции ожидаются эксперты разных компаний. NEWS.ru на мероприятии представит руководитель отдела «Мультимедиа» Денис Бочаров. Он выступит с темой «Современная редакция в эпоху ИИ. Как не утонуть в контенте, выдать больше качественных форматов и делать работу быстрее».

Мероприятие объединит несколько тематических потоков — интересные темы найдут как те, кто только начинают применять ИИ в работе, так и активные пользователи нейросетей. Всего на конференции выступят более 50 спикеров, которые поделятся собственным уникальным опытом. Около 30 партнеров мероприятия представят свои продукты, а также предложат интересные возможности для сотрудничества.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.

Москва
конференции
нейросети
мероприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.