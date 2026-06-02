Американская делегация прибудет на ПМЭФ впервые с 2018 года Ушаков: делегация США прибудет на ПМЭФ впервые за восемь-девять лет

США впервые за несколько лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официальной делегацией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, на таком уровне американцы не участвовали в мероприятии последние восемь-девять лет.

В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017–2018 года, — отметил Ушаков.

Кук выступит на тематической сессии «Россия — США: диалог культур». В ней также примут участие руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее помощник российского президента сообщил, что Саудовская Аравия станет страной-гостем на ПМЭФ в 2026 году. По его словам, делегацию королевства возглавит министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд.