Политолог объяснил, почему Горбачев развалил СССР ради Нобелевской премии

У СССР был альтернативный путь развития, высказал мнение в беседе с NEWS.ru заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, можно было идти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок.

У СССР был альтернативный путь развития. Можно было идти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок на союзном уровне. Следовало сначала укрепить внутреннюю экономику и управляемость, а уже потом демонтировать внешние опоры. Можно было проводить разрядку жестко и управляемо, увязывая каждый шаг по вооружениям и геополитике с реальными встречными обязательствами Запада, — отметил Панкратов.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев этого не сделал, он решил, что его «общечеловеческая» миссия важнее интересов государства, продолжил собеседник. Для него «возврат к жесткости» был моральным табу.

В итоге Горбачев оказался лидером, который ради дешевой симпатии со стороны США и Европы пожертвовал собственной страной. Нобелевская трибуна в Осло стала для СССР не стартом новой эпохи, а его эпитафией, — подытожил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Горбачев пытался создать модель демократического общества без рыночной экономики. Он добавил, что эта задумка не увенчалась успехом.