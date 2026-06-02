02 июня 2026 в 18:07

Политолог объяснил, почему Горбачев развалил СССР ради Нобелевской премии

Политолог Панкратов: СССР мог последовать по пути конфедеративной модели

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
У СССР был альтернативный путь развития, высказал мнение в беседе с NEWS.ru заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, можно было идти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок.

У СССР был альтернативный путь развития. Можно было идти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок на союзном уровне. Следовало сначала укрепить внутреннюю экономику и управляемость, а уже потом демонтировать внешние опоры. Можно было проводить разрядку жестко и управляемо, увязывая каждый шаг по вооружениям и геополитике с реальными встречными обязательствами Запада, — отметил Панкратов.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев этого не сделал, он решил, что его «общечеловеческая» миссия важнее интересов государства, продолжил собеседник. Для него «возврат к жесткости» был моральным табу.

В итоге Горбачев оказался лидером, который ради дешевой симпатии со стороны США и Европы пожертвовал собственной страной. Нобелевская трибуна в Осло стала для СССР не стартом новой эпохи, а его эпитафией, — подытожил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Горбачев пытался создать модель демократического общества без рыночной экономики. Он добавил, что эта задумка не увенчалась успехом.

Мир
СССР
Михаил Горбачев
США
Европа
Дмитрий Горин
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

