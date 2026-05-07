Названо условие, при котором Россия вправе оспорить объединение ФРГ и ГДР

Министры иностранных дел шести государств — СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ — в присутствии президента СССР М. С. Горбачева подписали Договор об объединении двух германских государств, 1990 год

Возможность оспорить объединение ФРГ и ГДР появится только после аннулирования решений первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, СССР принимал участие как в разделении Германии, так и в ее консолидации.

Насколько я могу судить, [при объединении ФРГ и ГДР] все было сделано достаточно аккуратно, так как статус объединенной Германии определяли те же государства, которые соучаствовали в ее разделении: США, Британия, Франция и СССР, как страна, способствовавшая образованию ГДР. Оспорить можно все что угодно, но для этого надо сначала признать неправомерной большую часть деятельности команды Михаила Горбачева. До тех пор, пока у нас не дана юридическая оценка этой деятельности, нет правовых оснований для оспаривания каких-то ее внешнеполитических фрагментов, — сказал Вассерман.

Он добавил, что, несмотря на возможные текстуальные недостатки в решении об объединении ФРГ и ГДР, его содержательная составляющая была вполне обоснованной. По словам депутата, внутренние решения команды Горбачева могут быть пересмотрены последующими руководителями, тогда как внешнеполитические решения вряд ли поддаются таким изменениям.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет прочной правовой основы. По его словам, объединение ФРГ и ГДР произошло без свободного волеизъявления граждан через референдум.