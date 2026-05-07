День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:36

Названо условие, при котором Россия вправе оспорить объединение ФРГ и ГДР

Вассерман: оспорить объединение ФРГ и ГДР можно после отмены решений Горбачева

Министры иностранных дел шести государств — СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ — в присутствии президента СССР М. С. Горбачева подписали Договор об объединении двух германских государств, 1990 год Министры иностранных дел шести государств — СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ — в присутствии президента СССР М. С. Горбачева подписали Договор об объединении двух германских государств, 1990 год Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможность оспорить объединение ФРГ и ГДР появится только после аннулирования решений первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, СССР принимал участие как в разделении Германии, так и в ее консолидации.

Насколько я могу судить, [при объединении ФРГ и ГДР] все было сделано достаточно аккуратно, так как статус объединенной Германии определяли те же государства, которые соучаствовали в ее разделении: США, Британия, Франция и СССР, как страна, способствовавшая образованию ГДР. Оспорить можно все что угодно, но для этого надо сначала признать неправомерной большую часть деятельности команды Михаила Горбачева. До тех пор, пока у нас не дана юридическая оценка этой деятельности, нет правовых оснований для оспаривания каких-то ее внешнеполитических фрагментов, — сказал Вассерман.

Он добавил, что, несмотря на возможные текстуальные недостатки в решении об объединении ФРГ и ГДР, его содержательная составляющая была вполне обоснованной. По словам депутата, внутренние решения команды Горбачева могут быть пересмотрены последующими руководителями, тогда как внешнеполитические решения вряд ли поддаются таким изменениям.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет прочной правовой основы. По его словам, объединение ФРГ и ГДР произошло без свободного волеизъявления граждан через референдум.

Власть
депутаты
Германия
Михаил Горбачев
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.