07 мая 2026 в 09:47

«Было растворено»: Медведев не нашел правовой основы для существования ФРГ

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Современная Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье. По его словам, которые передает RT, объединение ФРГ и ГДР прошло без свободного волеизъявления граждан посредством референдума.

Тогда под вводящий в заблуждение интершум об «объединении немецкого народа» восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском, — подчеркнул Медведев.

По его мнению, правовая основа немецкой государственности «очень зыбкая». При желании все, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть сквозь призму правила ex injuria jus non oritur — «незаконные действия не создают право», добавил замглавы СБ.

Ранее Медведев сообщил, что нацисты в 1940-е годы близко подошли к разработке атомной бомбы. Он уточнил, что «то, чего не хватило дедушкам, внучки готовы компенсировать уже в XXI веке».

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
