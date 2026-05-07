Современная Германия не имеет достаточной правовой основы для своего существования, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье. По его словам, которые передает RT, объединение ФРГ и ГДР прошло без свободного волеизъявления граждан посредством референдума.

Тогда под вводящий в заблуждение интершум об «объединении немецкого народа» восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском, — подчеркнул Медведев.

По его мнению, правовая основа немецкой государственности «очень зыбкая». При желании все, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть сквозь призму правила ex injuria jus non oritur — «незаконные действия не создают право», добавил замглавы СБ.

Ранее Медведев сообщил, что нацисты в 1940-е годы близко подошли к разработке атомной бомбы. Он уточнил, что «то, чего не хватило дедушкам, внучки готовы компенсировать уже в XXI веке».