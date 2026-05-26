«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева

Отказ Евросоюза от эвакуации посольств из Киева означает, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты и они готовы «сократить численность персонала», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X. Политик так прокомментировал решение ЕС сохранить дипломатическое присутствие в украинской столице вопреки предупреждениям России.

ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала, — говорится в сообщении.

Ранее МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева после того, как Москва призвала другие государства эвакуировать свои дипмиссии из Киева. Берлин заявил, что продолжит активно помогать Украине, и его не удастся «запугать угрозами».

До этого представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предостережения российского МИД. Напротив, ЕС усилит военную помощь Украине, добавила она.