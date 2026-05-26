26 мая 2026 в 18:18

Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
По предварительным данным метеосервисов, зима в Москве и Московской области по показателям будет близкой к климатической норме. Какая погода ожидается в российской столице в декабре, январе и феврале?

Какая погода будет в Москве в декабре

Средняя дневная температура в Москве в декабре 2026 года прогнозируется на уровне от −2 до −4 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться в среднем до −7 градусов. Однако это усредненные значения. Но москвичей могут ждать погодные качели. В периоды потеплений, особенно в первой половине месяца, воздух может прогреваться до +3 градусов, что приведет к дождям и мокрому снегу. Вслед за оттепелями будут приходить умеренные морозы, когда по ночам температура может падать до −12 градусов.

Декабрь в российской столице ожидается достаточно влажным. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также периоды обычного снега. Из-за частых оттепелей устойчивый снежный покров, который установится в начале месяца, будет нестабильным и может временно сходить. Вероятность гололедных явлений сохранится на высоком уровне.

По предварительным прогнозам, новогодняя ночь порадует москвичей классической зимней погодой. Днем 31 декабря ожидается от 0 до −5 градусов. К полуночи мороз окрепнет до −10 градусов, а по области может достигать −15 градусов. Существует высокая вероятность небольшого снега. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы — около 745 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Москве в январе 2027 года

Январь станет самым холодным и снежным месяцем зимы в Москве. Средняя дневная температура в январе 2027 года прогнозируется на уровне −6 градусов, а ночная — около −12 градусов. Ожидается, что первая декада месяца, сразу после новогодних праздников, будет морозной. Днем прогнозируется от −6 до −10 градусов, а ночью — до −16 градусов. Максимальные температуры могут приближаться к 0 градусов, а в самые холодные ночи столбики термометров будут опускаться до −17 градусов и ниже.

Вероятность 25-градусных морозов следующей зимой оценивается синоптиками всего в 14%. Тем не менее в отдельные периоды, особенно во второй половине января, ожидаются сильные похолодания в российской столице.

Январь будет преимущественно пасмурным месяцем с обилием снега. Прогнозируется около 10–15 дней с обильными снегопадами. Месячная норма осадков составит около 42 мм, а высота снежного покрова продолжит нарастать. Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-востока со средней скоростью 3,5 м/с.

Какая погода будет в Москве в феврале 2027 года

Средняя дневная температура в феврале 2027 года прогнозируется на уровне −4 градусов, а ночная — около −11 градусов. В отдельные дни воздух может прогреваться до +2 градусов, а в самые холодные ночи остывать до −12 градусов. Месяц будет крайне нестабильным: периоды оттепелей с температурой около 0 градусов будут сменяться морозными днями с температурой до −8 градусов.

Февральская погода в Москве будет особенно суровой из-за пронизывающих ветров. Их средняя скорость составит 3,5 м/с, но направление начнет меняться с южного на северо-западное и северное, что усилит ощущение холода.

Количество осадков в феврале немного снизится по сравнению с январем и составит около 36 мм. Снегопады в российской столице будут менее продолжительными, но не менее интенсивными. Ожидается около 10 снежных дней.

Иван Смирнов
