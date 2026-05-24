24 мая 2026 в 19:29

Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В начале лета в Москве температура воздуха будет соответствовать климатической норме, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 июня?

Какая погода будет в Москве в начале лета

По словам Евгения Тишковца, жаркого начала лета в Москве не прогнозируется.

«Июнь на большей части Русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата (в Москве ночная норма — +11,5 градуса, дневная — +21,7 градуса), а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса. На прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Пусть июнь будет „незабудковым“!» — отметил он.

По предварительным данным метеосервисов, первые дни лета не порадуют москвичей жарой: в российской столице ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью составит около +7 градусов, а днем столбики термометров с трудом поднимутся до отметки в +17 градусов.

В последующие дни погода начнет меняться. В середине первой декады июня воздух начнет прогреваться сильнее. Дневные температуры в этот период могут достигнуть отметок в +22–26 градусов. Возможны кратковременные осадки в виде дождя. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы.

В конце первой декады июня прогнозируется формирование мощных кучево-дождевых облаков. В результате в Москве пройдут скоротечные, но очень интенсивные ливни, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Воздух ночью остынет до +11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале лета

В начале июня погода в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно облачной и сухой, а столбики термометров будут находиться в пределах климатической нормы.

Средняя дневная температура в городе в течение первой декады июня будет варьироваться от +18 до +20 градусов. В самом начале месяца, примерно до 5 июня, воздух будет прогреваться лишь до +16–18 градусов, а ночи останутся довольно прохладными, с температурой около +8–9 градусов.

В период с 5 по 10 июня среднесуточная температура воздуха в Северной столице составит около +21 градуса. Ночные температуры будут опускаться до +13 градусов. Атмосферное давление ожидается стабильным и составит 758–761 мм ртутного столба, а ветер прогнозируется преимущественно западный, со скоростью 3–4 м/с.

Иван Смирнов
