Жителям Нигерии стали доставлять российское вино

В январе — мае 2026 года Россия осуществила первую в истории поставку вина в Нигерию, сообщили РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Общий объем партии превысил 48 тонн на сумму около $50 тыс. (4,5 млн рублей).

Согласно оценкам экспертов, за январь — май 2026 года Россия экспортировала в Нигерию более 48 тонн вина на сумму около $50 тыс. Это первая поставка вина в Нигерию за всю историю наблюдений, — рассказали в центре.

В поставку вошли 24 тонны игристых вин и около 24 тонн прочих виноградных вин. Всего за пять месяцев Россия поставила в Нигерию 397 тыс. тонн продукции АПК на сумму свыше $96 млн (8,59 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Китай наращивает экспорт качественных лекарств в Россию. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов добавил, что сертификация этих препаратов происходит после получения разрешения от Минздрава РФ. Россия поставляет в КНР больше БАДов, чем КНР в Россию. Он отметил, что в Китае популярны российские пищевые продукты, в азиатской стране часто открываются магазины с товарами из РФ.