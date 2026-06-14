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14 июня 2026 в 10:09

Титов рассказал, какая страна наращивает поставки лекарств в Россию

Титов: Китай наращивает экспорт качественных лекарств в Россию

Борис Титов Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Китай наращивает экспорт качественных лекарств в Россию, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он добавил, что сертификация этих препаратов происходит после получения разрешения от Минздрава РФ.

Происходит наращивание поставок только сертифицированной продукции. Китай не может поставить ни одной таблетки сюда, если нет соответствующего разрешения Минздрава на это, — сказал Титов.

Спецпредставитель президента РФ считает, что Россия поставляет в КНР больше БАДов, чем КНР в Россию. Он добавил, что в Китае популярны российские пищевые продукты, в азиатской стране часто открываются магазины с товарами из РФ.

Ранее председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что компания намерена наладить совместное производство оригинальных лекарственных препаратов в Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Организация также выстраивает партнерские отношения в областях кибербезопасности и информационных технологий.

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