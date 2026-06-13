Неизвестные открыли огонь по работавшим в поле фермерам Вооруженные люди расстреляли фермеров во время посевных работ в Нигерии

Не менее 17 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на фермеров в деревне Горон-Намайе на северо-западе Нигерии, сообщает AFP. Еще пять человек получили ранения. Атака произошла в округе Марадун во время посевной кампании.

По данным источников агентства, группа нападавших прибыла в район на мотоциклах и до последнего момента скрывала оружие. Подъехав к работавшим в поле людям, они открыли огонь. Глава администрации округа Сануси Досара заявил, что целью нападения был срыв сельскохозяйственных работ. Местные жители считают, что атака могла стать ответом на события, произошедшие несколько недель назад, когда ополченцы во время нападения на деревню убили 13 вооруженных бандитов.

Северные и центральные районы Нигерии регулярно подвергаются нападениям вооруженных группировок, которые занимаются похищениями людей и угоном скота. Как отмечает AFP, ухудшение ситуации вынуждает многих фермеров покидать свои земли, что создает дополнительные риски для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.

Ранее международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) сообщили, что число жертв вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74 человек. В организации уточнили, что Министерство здравоохранения штата Борно зафиксировало более 7,8 тыс. зараженных.