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09 июня 2026 в 15:50

Раскрыты масштабы смертельной вспышки холеры в Нигерии

MSF: число погибших от холеры на северо-востоке Нигерии выросло до 74 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число жертв вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74 человек, сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF). В организации уточнили, что Министерство здравоохранения штата Борно зафиксировало более 7,8 тыс. зараженных.

Министерство здравоохранения Борно зафиксировало 7850 предполагаемых случаев холеры <…> и 74 летальных исхода, — сказано в сообщении MSF.

Статистика охватывает временной промежуток с 1 мая по 7 июня текущего года. Первый подозреваемый случай заболевания был выявлен 1 мая.

MSF развернула несколько специализированных центров по лечению холеры в нигерийском штате. По состоянию на 7 июня в эти медицинские учреждения поступили в общей сложности более 7,4 тыс. пациентов. В среднем центры организации принимают около 230 зараженных в день.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго. Заболел 101 человек, передает пресс-служба ВОЗ. Представитель ВОЗ отметил, что вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури.

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