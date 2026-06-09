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09 июня 2026 в 12:19

ВОЗ раскрыла число жертв эпидемии Эболы в Конго

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой и более 100 смертей в Конго

Фото: Xinhua/Global Look Press
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго, сообщил директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд. Жертвами заболевания стал 101 человек, передает пресс-служба ВОЗ.

По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления, — сказано в заявлении Махамуда.

Представитель ВОЗ отметил, что вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури. На этот регион приходится 487 подтвержденных случаев, что составляет 94% от общего числа зараженных.

Рост числа выявленных заболевших обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов, пояснил Махамуд. Он также сообщил, что продолжаются расследования для подтверждения или исключения около ста предполагаемых случаев.

Организация направила в ДРК более 100 специалистов, включая экспертов по логистике, эпидемиологов, а также врачей в области клинической помощи и исследователей вакцин, заявил Махамуд. Кроме того, в страну доставили 40 тонн оборудования и медицинских принадлежностей.

Эти грузы предназначены для обеспечения безопасности медицинских работников, укрепления лабораторных и диагностических возможностей. Также они нужны для снабжения больниц средствами, поддерживающими их бесперебойную работу.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам соблюдать правила личной гигиены и вакцинации при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы. За границей можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола.

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