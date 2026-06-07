Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасных вирусах

Россиянам нужно соблюдать правила личной гигиены и вакцинации при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. За границей можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола.

Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты, — уточнила Попова.

Многие инфекции передаются через укусы комаров (малярия, чикунгунья и другие лихорадки). Особую опасность представляют африканские страны, где распространяется Эбола.

Глава ведомства посоветовала заранее делать прививки, проверять информацию на сайте Роспотребнадзора и звонить на круглосуточную горячую линию. Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями.

Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть, — подчеркнула Попова.

Ранее Попова заявила, что лихорадка Эбола не имеет пандемического потенциала, так как не передается через воздух, воду или еду. Однако широкое распространение вируса в Африке все еще возможно, отметила она.