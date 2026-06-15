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15 июня 2026 в 07:31

Ученые нашли следы древних укреплений в пригороде российского города

Ученые ЧелГУ обнаружили следы древних укреплений в пригороде Челябинска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крепость бронзового века, найденная в пригороде Челябинска, является самым северным поселением народа, строившего Аркаим, утверждают ученые ЧелГУ. По словам заместителя директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Федора Петрова, которые приводит РИА Новости, постройка, единая стена вокруг поселения и выкапывание рва — это характерные черты древних индоевропейцев, живших 4 тыс. лет назад в Южном Зауралье.

«Крепость» имела прямоугольную форму, была окружена рвом и общей стеной, от которой к настоящему времени сохранились остатки вала. По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение «цивилизации» Аркаима, — отметил он.

В вузе сообщили, что в этом году площадку памятника изучат с помощью микромагнитной съемки. По мнению Петрова, новые исследования предоставят информацию о расселении древних индоевропейцев на Урале, их хозяйстве, культуре и обществе.

Ранее ученые сообщили, что у берегов Антарктиды в море Беллинсгаузена не покрылся льдом обширный участок акватории площадью около 650 тыс. квадратных километров. По площади незамерзший район сопоставим с территорией Франции.

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