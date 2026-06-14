У берегов Антарктиды зафиксировали ледовую аномалию У берегов Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

У берегов Антарктиды в море Беллинсгаузена не покрылся льдом обширный участок акватории площадью около 650 тыс. квадратных километров, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на ученых. По площади незамерзший район сопоставим с территорией Франции.

Вероятно, в августе и сентябре мы увидим небольшое образование льда. Частично это будет лед, приходящий из других мест, но я не думаю, что там образуется много льда, — сказал исследователь Университета Тасмании Уилл Хоббс.

Ученый отметил, что обычно этот участок моря покрывается льдом в июне. Он также предупредил, что дальнейшее сокращение морского льда может привести к повышению уровня Мирового океана и сокращению популяции антарктических пингвинов.

Ранее эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко заявил, что таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде может вызвать потепление в России. Он предположил, что в центральных регионах появятся виды животных и птиц, обитающих в южных широтах. Эксперт отметил, что фламинго среди них не будет.