Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 14:16

У берегов Антарктиды зафиксировали ледовую аномалию

У берегов Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У берегов Антарктиды в море Беллинсгаузена не покрылся льдом обширный участок акватории площадью около 650 тыс. квадратных километров, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на ученых. По площади незамерзший район сопоставим с территорией Франции.

Вероятно, в августе и сентябре мы увидим небольшое образование льда. Частично это будет лед, приходящий из других мест, но я не думаю, что там образуется много льда, — сказал исследователь Университета Тасмании Уилл Хоббс.

Ученый отметил, что обычно этот участок моря покрывается льдом в июне. Он также предупредил, что дальнейшее сокращение морского льда может привести к повышению уровня Мирового океана и сокращению популяции антарктических пингвинов.

Ранее эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко заявил, что таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде может вызвать потепление в России. Он предположил, что в центральных регионах появятся виды животных и птиц, обитающих в южных широтах. Эксперт отметил, что фламинго среди них не будет.

Мир
Антарктида
ледники
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный российский генерал скончался в возрасте 79 лет
Более 100 беспилотников ВСУ атаковали Россию за последние семь часов
Два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на магазин в Курской области
В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал героям ВОВ в Гюмри
Стало известно, что обсудят Лавров и глава МИД Турции на личной встрече
«Очень эмоционально»: Москалькова о переговорах с Киевом
Наводнение на Кубани, ситуация 14 июня: прорыв дамбы, режим ЧС, угроза Сочи
Дэвид Бекхэм резко отреагировал на вопрос о конфликте с сыном
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июня: где и как купить, талоны
Песков ответил на вопрос о поздравлении Трампа с днем рождения
Стало известно о «начинке» атаковавшего Орел БПЛА
В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают
В Израиле назвали условие прекращения наступления ЦАХАЛ в Ливане
Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Китайский кроссовер за 6 млн рублей дотла сгорел на российской трассе
Политолог назвал вероятную цель Зеленского на ближайшее будущее
Российские сайты перестали пускать пользователей через Google
На военной базе США задержали двух беглецов с 50 кг наркотиков
На Западе не увидели реакции ЕС на биолаборатории на Украине
«Вас предупреждали»: во Франции потребовали прекратить помогать Украине
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.