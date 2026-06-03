ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 20:58

Эколог рассказал, появятся ли в России фламинго из-за «ледника Судного дня»

Эколог Рыбальченко: фламинго не появятся в РФ из-за таяния «ледника Судного дня»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде может вызвать потепление в России, рассказал NEWS.ru эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко. Он предположил, что в центральных регионах появятся виды животных и птиц, обитающих в южных широтах. Эксперт отметил, что фламинго среди них не будет.

Станет больше зимних оттепелей, дождь среди зимы будет обычным явлением. Степи и леса могут сместиться ближе к северу. Волны жары все чаще будут повторяться каждое лето. В центральных регионах страны появится больше южных видов животных и птиц. Однако фламинго не начнут массово маршировать строем по Подмосковью под барабанную дробь, — подчеркнул эколог.

Когда люди слышат о повышении температуры воздуха на 2–4 градуса, они представляют, что Краснодар станет Таиландом, заметил он. Но потепление не отменяет сильных морозов и снегопадов, добавил собеседник.

Санкт-Петербургу не грозит внезапное затопление из-за таяния «ледника Судного дня», заявил заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский. По его словам, действующий комплекс защитных сооружений успешно справляется с наводнениями, число которых возросло за последние 30 лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко ранее сообщил, что таяние «ледника Судного дня» ничем не угрожает России.

Общество
глобальное потепление
ледники
катастрофа
экологи
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Атака под Брянском оборвала жизнь сотрудника энергетиков
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.