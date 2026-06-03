Эколог рассказал, появятся ли в России фламинго из-за «ледника Судного дня» Эколог Рыбальченко: фламинго не появятся в РФ из-за таяния «ледника Судного дня»

Таяние «ледника Судного дня» в Антарктиде может вызвать потепление в России, рассказал NEWS.ru эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко. Он предположил, что в центральных регионах появятся виды животных и птиц, обитающих в южных широтах. Эксперт отметил, что фламинго среди них не будет.

Станет больше зимних оттепелей, дождь среди зимы будет обычным явлением. Степи и леса могут сместиться ближе к северу. Волны жары все чаще будут повторяться каждое лето. В центральных регионах страны появится больше южных видов животных и птиц. Однако фламинго не начнут массово маршировать строем по Подмосковью под барабанную дробь, — подчеркнул эколог.

Когда люди слышат о повышении температуры воздуха на 2–4 градуса, они представляют, что Краснодар станет Таиландом, заметил он. Но потепление не отменяет сильных морозов и снегопадов, добавил собеседник.

Санкт-Петербургу не грозит внезапное затопление из-за таяния «ледника Судного дня», заявил заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский. По его словам, действующий комплекс защитных сооружений успешно справляется с наводнениями, число которых возросло за последние 30 лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко ранее сообщил, что таяние «ледника Судного дня» ничем не угрожает России.