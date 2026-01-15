Атака США на Венесуэлу
Раскрыто, что будет с Петербургом при таянии ледника Судного дня

Климатолог Павловский: Петербург сможет пережить таяние ледника Судного дня

Ледник Туэйтса Ледник Туэйтса Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Санкт-Петербургу не грозит внезапное катастрофическое затопление из-за таяния ледника Судного дня (ледник Туэйтса в Западной Антарктиде), а основные климатические риски проявятся во второй половине XXI века, заявил заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский «Фонтанке». Он добавил, что действующий комплекс защитных сооружений успешно справляется с нагонными наводнениями, число которых возросло за последние 30 лет.

Петербург готов ко всему. <…> Хорошо, что есть комплекс защитных сооружений, который нас защищает. <…> Изменения климата происходят, на их фоне случаются экстремальные события, опасные явления. Это все есть. Но чтобы раз — и подъем на полметра, такого быть не может, — сказал эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что погодные аномалии в Москве станут происходить чаще и будут носить более разрушительный характер. По его словам, это касается ливневых наводнений, смерчей и периодов экстремальной жары.

Кроме того, внезапное наводнение в индонезийской провинции Северный Сулавеси унесло жизни по меньшей мере 14 человек. Стихийное бедствие также привело к масштабной эвакуации населения. Спасательные службы эвакуировали 444 жителя из опасной зоны. Все они размещены в безопасных местах — школах и церквях.

